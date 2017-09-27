В Саудовской Аравии арестовывают женщин, севших за руль, несмотря на отмену запрета

В сентябре 2017 года вышло распоряжение короля Саудовской Аравии, согласно которому давний запрет женщинам на вождение автомобиля должен был быть снят. Это стало естественным завершением борьбы населения за расширения прав женщины. Однако, несмотря на успех, 5 женщин-активисток, боровшихся за свои свободы, были арестованы.

Напомним, что в 1957 году в Саудовской Аравии был выдан закон, который запрещал женщине водить. В 80-х среди населения начались недовольства подобным законом, а позже и активное сопротивление. Женщины все равно садились за руль, выкладывали фотографии, чтобы привлечь мировые СМИ, а также писали письма королю. Все это было безрезультатным, многие были арестованы или наказаны ударами плетью.

Но спустя 60 лет закон все же решили отменить. Такой указ издал король Мохаммед бин Салман, а летом 2018 года он должен вступить в силу. Казалось бы, жители могли радоваться своей победе, но арест пяти женщин, которые все же сели за руль, заставил задуматься, а все ли так хорошо.

Более того, арабское новостное агентство передало информацию от одного из жителей. Согласно его словам, ему, а также нескольким другим активистам пришли смс с приказом не говорить об успехе их протеста. Получается, что власть не хочет, чтобы кто-то знал, что в Саудовской Аравии можно чего-то добиться бунтами, и опасается повторов.

Все это происходит на фоне реформ «Vision 2030», которые должны были способствовать открытию консервативного мусульманского общества.