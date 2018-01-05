Английская семья привезла в трусах домой из США экзотическую лягушку

Семья из Англии была шокирована обнаружив находку, которая выпрыгнула из их багажа по возвращению домой. Семья из 5 человек привезла из Флориды экзотическую лягушку, пишет VladTime.

Довольно необычный случай произошел с семьёй из Тайн-энд-Уира. Они отправились штат Флорида, США, чтобы посетить курорт у Walt Disney World, выполненный в африканском стиле. При нём действует зоопарк, в котором проживают сотни животных и птиц. Когда семья вернулась домой в Англию и распаковала свой багаж, из одного из чемоданов выпрыгнула лягушка.

Земноводное напугало всех членов семьи и довело мать троих детей до истерики. Глава семейства поймал лягушку и поместил в контейнер с водой до приезда специалистов. Они предполагают, что земноводные могло попасть в Англию, запрыгнув в шорты одного из детей, когда они сушились. Ветеринар, который взял к себе животное, предупреждает всех отдыхающих о необходимости тщательно проверять свои вещи перед возвращением домой. Поскольку очень часто люди привозят из экзотических стран ящериц, крабов и даже скорпионов.