Королевская семья подарила гостям свадьбы магниты на холодильник и шоколадные монеты

На свадьбу принца Гарри и Меган Маркл было приглашено 2640 гостей, все из которых являются представителями высшего общества. СМИ стало известно, что находилось в подарочных сумках, которые вручили гостям.

19 мая Великобритания и весь мир следит за королевским бракосочетанием американки Меган Маркл и принца Гарри в Виндзорском дворце. Гости, посетившие мероприятие официально, получили памятные сумки с синими ручками в качестве подарков. На них были указаны инициалы новобрачных, а также дата проведения мероприятия. Всего было подарено 1200 сумок, которые достались тем, кто проявил свои лидерские качества и активность в жизни общества.

В каждой сумке находилась шоколадная монета в золотой обертке с инициалами молодоженов, песочное печенье и магнит на холодильник, который не позволит забыть гостям о посещении столь значимого мероприятия. Кроме этого там находилась скидка, позволяющая приобретать товары в магазине подарков Виндзорского замка на 20% дешевле. Также в сумке лежала бутылка воды, которая с учётом жаркой погоды могла оказаться очень полезной.

Бракосочетание принца Гарри и Меган Маркл стало 16 королевской свадьбой по счёту, которая прошла в Виндзорском замке с 1863 года.