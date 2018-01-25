Энтузиаст доказал эффективность диеты принца Гарри

Перед свадьбой принц Гарри некоторое время придерживался диеты. Один мужчина решил проверить, действует ли королевская диета на «простых смертных». Как оказалась, действует и даже заставляет задуматься о правильности обычного рациона.

Сотрудник издания «Business Insider» решил проверить эффективность диеты, составленной Мишель Дудаш для принца Гарри специально перед его бракосочетанием. Как говорит активист, жениться он пока не намерен, а вот проверить, сможет ли пережить такие ограничения кто-то, кроме привычных к такому звездных персон, было бы интересно.

Суть нового питания довольно проста: есть можно только цельные и необработанные фрукты. Жиры, углеводы и фаст-фуд исключается. Чтобы придерживаться строгого режима, мужчине пришлось составить детальный план на день. Как оказалось, постоянное употребление фруктов положительно сказывается на силе духа, что позволяет стойко переносить несоленые, неприправленные блюда, а также не добавлять сахар. Из напитков разрешается пить только воду и ничего более.

В результате эксперимента, мужчина говорит, что таким путем действительно можно сбросить вес и очень быстро.