«Если я умру в школьной перестрелке»: В США запустили самый трагический флешмоб

В США после серии непрекращающихся перестрелок в средних школах страны, школьники запустили самый трагический флешмоб под названием «Если я умру в школьной перестрелке» («If I die in a school shooting»).

Целью флешмоба в Сети стало показать политикам, о чём думает обычный школьник, когда его жизнь находится под прицелом винтовки «сумасшедшего». Такие же обычные школьники пишут свои пожелания о том, где и как хотят быть похоронены и о чём они в данный момент сожалеют.

Популярными твитами стали просьбы превратить похорон в акцию протеста, отнести тело погибшего ребёнка на порог Конгресса или Белого Дома, развесить в администрациях портреты погибших детей. Они сожалеют о том, что не смогут прожить до старости, жениться и родить детей, получить образование. Они просят защитить их родителей, заботиться о питомцах и младших братьях и сёстрах, пока тех тоже не убьют в школьной перестрелке.

К флешмобу присоединялись и учителя, среди которых много погибших в подобных трагедиях. Напомним, что правительство США пока не решается ужесточить правила покупки огнестрельного оружия вопреки сотням погибших детей.