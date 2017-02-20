В США река Рио-Гранде стремительно высыхает из-за глобального потепления

Глобальное потепление грозит не только полюсам Земли, но и её экваториальным и тропическим зонам. Так, например, страдает четвёртая по длине в США и одна из первых по важности река Рио-Гранде.

Как сообщают СМИ, сейчас от засухи страдают фермерские хозяйства, расположенные вдоль всей реки. Они занимают огромные территории, но отсутствие дождей и настойчивые нападки глобального потепления повышают риск осушения известной реки. Высыхание Рио-Гранде связано не только с потеплением.

Согласно местным законам, определённая часть воды должна обязательно уходить по течению в водохранилище. Это урезает количество воды, которую могут использовать фермеры для орошения. Люди, проживающие у устья реки, отмечают, что её берега уже превратились в груду песка и камней и стремительно расширяются. Опытные фермеры также говорят, что даже не надеются на сильные муссонные дожди в ближайшие годы. А это означает, что в реке не повысится уровень воды, и это приблизит её к полному высыханию. Это же грозит и другим рекам Северной и Центральной Америки.