На музыкальных фестивалях Англии вновь опасаются кори

Общественная организация Public Health England в очередной раз предупреждает любителей громкой музыки о высоких рисках вспышки кори во время фестивалей.

В заявлении Public Health England говорится, что сейчас «опасной» зоной следует считать графство Уэст-Мидлендс, где в этом году пройдут одни из крупнейших музыкальных фестивалей Великобритании. На этом событии выступят топовые мировые исполнители Тейлор Свифт, Эд Ширан и другие.

Также на фестиваль прибудет множество зрителей из разных стран, чего и опасаются в Public Health England. Представители организации просят заранее быть привитым от кори, а тех, кто ощущает симптомы недомогания, воздержаться от поездки. Ведь именно постоянный тесный контакт между зрителями остаётся одной из главных причин эпидемии. Почти каждый год Великобритания сообщает, что летние музыкальные фестивали провоцируют вспышки кори в стране.