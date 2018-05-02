Qualcomm встретился с китайскими представителями, чтобы купить NXP за 44 миллиарда долларов

Стало известно о встрече 24 мая представителей американской компании Qualcomm Inc и китайских антимонопольных регуляторов. Планировалось, что будет заключена сделка о покупке NXP Semiconductors за 44 миллиарда долларов.

Из-за помех, которые сложились в торговых отношениях между США и Китаем, китайские должностные лица стали последними из 9 антимонопольных регуляторов, которые контролируют приобретение NXP Semiconductors и оттягивают заключение сделки. Напомним, что NXP Semiconductors – это компания, которая занимается изготовлением и поставкой полупроводников, а Qualcomm разрабатывает беспроводные средства связи.

Команда от Qualcomm пыталась успеть провести встречу с представителями Государственной администрации по регулированию рынка до прибытия в Пекин министра торговли США Уилбура Росса. На данный момент о результатах переговоров ничего неизвестно, однако Qualcomm сообщила, что они закончились «оптимистично».