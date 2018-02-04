В Беларуси участились случаи нападения ворон на людей

В Сети появились видеоролики, которые демонстрируют, что в Беларуси людям не всегда стоит ходить под деревьями, на которых сидят вороны. Известно как минимум три случая в Солигорске, когда вороны нападали и преследовали своих «жертв».

В городе Солигорске на камеры видеонаблюдения в одном из парков было снято, как вороны небольшими стаями или парами нападали на прохожих. Когда птицы к ним подлетали и пытались клюнуть, люди убегали и прикрывали головы сумками и руками. Однако это только больше злило ворон, и они догоняли своих жертв, пока те не уходили с дорожки, которая находится как раз возле деревьев, которые полюбились птицам.

Неизвестно, почему вороны стали нападать на прохожих. Возможно, они защищают свою территорию или просто боятся людей. Но тогда становится непонятно, по каким признакам они выбирают, кто более опасений «враг». Среди их жертв есть как мужчины, так и женщины. Кроме того, на видеозаписи видно, что если птицы напали на одного прохожего, то они не «переключатся» на другого, даже если люди идут рядом. Например, женщине удалось отбежать от нападающих, которые улетели обратно на свою ветку. Но когда рядом прошел другой человек, вороны тут же взлетели и быстро догнали и напали на свою предыдущую «жертву».