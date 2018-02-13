Уфологи: Инопланетяне тестируют корабль в Зоне 51

Житель США предоставил данные, доказывающие, что пристальное внимание уфологов к Зоне 51 является небезосновательным. Именно там наблюдается самая большая активность НЛО.

Житель Лас-Вегаса уверяет, что ему удалось снять на камеру испытания летательного аппарата. Но это был не самолёт в обычном понимании человека, а тестированием занимались инопланетяне. В подтверждение того, что он увидел космический корабль пришельцев, были предоставлены изображения, на которых видно мигающие точки. Однако в Сети мнение жителя Лас-Вегаса не разделили, посчитав в очередной раз все рассказы о Зоне 51 выдумкой. Уфологии уверены, что там располагается секретная военная база, существование которой тщательно скрывается правительством США.

Многие отнеслись к видеозаписи скептически, посчитав мигающие точки обычными песчинками, попавшими в объектив. Другие не исключают и тот вариант, что никаких космических кораблей не было, а все предоставленные данные обычный монтаж.