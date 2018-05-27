В Великобритании из-за тусовщиков в самолёте отменили целый рейс

Для более чем 140 пассажиров рейс из Великобритании завершился в окружении полицейских машин по вине нескольких гуляк.

Самолёт компании easyJet поздно вечером должен был отправиться из международного аэропорта Бристоля в столицу Чешской Республики Прагу. Однако этому не суждено было случиться. По сообщению полиции, местные полицейские аэропорта заявили о небольшой компании тусовщиков, которые «перепутали» самолёт с ночным клубом.

Из-за этой компании гуляк в ночной рейс не отправились ещё более 140 пассажиров. Позднее 32-летнего мужчину задержали за нарушение общественно порядка. Следует отметить, что такое поведение не разрешается на борту самолёта из-за опасности для жизни как гуляк, так и целого борта. Неизвестно, как компания компенсировала отменённый рейс, но настоящее удовольствие от происходящего получили полицейские, прибывшие на место и публикующие фото разборок в соцсети.