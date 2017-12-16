В Австралии малыши сумели перехитрить автомат с игрушками

Популярный автомат с игрушками в Австралии проиграл двум годовалым малышам, как сообщает VistaNews. Им удалось перехитрить устройство и забрать то, что понравилось.

Это случилось в городе Элизабет. «Кража века», совершённая самыми юными на свете «преступниками» была замечена в некоем торгово-развлекательном центре. Один покупатель внезапно увидел, что внутри автомата с игрушками сидят также двое малышей. Мужчина снял случившееся и выложил в Сеть.

Интересно, что «взломщиков» долгое время никто не замечал. Только позже к автомату подошли представители администрации, которые открыли дверь и выпустили малышей. Детям достались выбранные ими игрушки в качестве компенсации за стресс. Как они смогли залезть в автомат – станет ясно после изучения видео с камер наблюдения