Звезда реалити-шоу показал результаты удаления мужской груди

Дэвид Стивенсон впервые показал результаты операции по удалению груди у мужчин. Ранее ему приходилось это срывать из-за требований проекта.

27-летний мужчина участвовал в телепроекте «Make or Break», где однажды он появился на камере по пояс обнаженным, в результате чего весь мир узнал, что он страдает от гинекомастии. Это болезнь вызвана гормональным дисбалансом у мужчин, в результате чего у них увеличивается ткани груди. Его фотографии стали очень популярны в Сети, и даже некоторое время были мемом. В итоге на снимках для одного проекта, где были также другие звезды реалити-шоу с идеальным прессом, его единственного попросили одеть футболку, а после отказа – хотя бы прикрыть грудь руками.

После пережитого неприятного опыта Стивенсон решил потратить более 3 тысяч долларов, чтобы сделать себе операцию по удалению груди. Долгое время ему запрещалось показывать результаты, но в итоге он опубликовал снимки своего нового тела.

Видно, что ему удалили не только грудь, но и лишний «жирок» с живота. В дальнейшем звезда планирует вернуться к съемкам в реалити-шоу, где уже приметил себе подругу.