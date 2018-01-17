В Нидерландах появился адаптированный под летучих мышей город

Один из нидерландских городов стал «мечтой» для летучих мышей. Правительство всерьёз позаботилось о том, чтобы этим ночным животным жилось лучше, чем людям.

Ноу-хау города Zuidhoek-Nieuwkoop заключается в его особенном ночном освещении. Вместо популярных и широко используемых ламп, там установлено LED-освещение. Считалось, что прежние фонари были помехой летучим мышам: они сбивали их внутренний ритм, режим питания и даже компас. Защитникам окружающей среды не понравилось подобное «притеснение» животных и они решились изменить ситуацию посредством компании Signify, которой и принадлежит идея создания LED-освещения.

Суть особенных уличных фонарей довольно проста: они находятся на дистанционном управлении, потому может регулироваться сила освещённости участка. Кроме того, эти фонари имеют менее губительную для летучих мышей длину волы и излучают красный свет. На самом деле, мотивация у экспертов была благородная: Nieuwkoop не только окружён прекрасной природой, но и находится под государственной программой защиты Natura 2000. Этот город – дом для многих редких видов летучих мышей, и подобная адаптация уличного освещения спасёт их жизни.