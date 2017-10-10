Жителей Колорадо бомбил нечистотами взлетевший туалет

Жителям штата Колорадо в один день не повезло дважды. Вначале, поднявшийся сильный ветер сорвал проходившее культурно-массовое мероприятие. Затем, они были подвергнуты неприятной бомбардировке летающим биотуалетом.

Присутствующие зафиксировали этот необычный случай и выложили кадры в интернет. На них видно, как внезапно поднявшийся ветер поднял в воздух биотуалет и обрушил содержимое санузла на головы зевак. Люди пытались найти укрытие под навесами и козырьками строений. Посетители мероприятия гадали, как скоро продлится это опыление и бомбардировка нечистотами. На помощь собрату пытался подняться в воздух другой его «коллега», но силы иссякающего ветра не хватило и оба «бомбардировщика» рухнули на землю. Все стихло и о происшествии напоминало лишь зловоние, испачканные фекалиями люди и загрязненная территория.

Пользователи Сети вовсю потешались над ситуацией, гадая, что же привело к такому порыву ветра в ясный солнечный день. И, естественно, вспоминали персонажа детской сказки – девочку Дороти, которую вместе с домом ураган унес из штата Канзас в волшебную страну Оз.