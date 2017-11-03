В Казахстане студентов зачисляли в колледж без экзаменов

Обнаружено это было в городе Костанай. По данным местных правоохранительных органов, это не единичное нарушение, оно регулярно повторялось весь учебный год.

Студенты сельскохозяйственного колледжа в Казахстане сами признались, что думать о вступительных экзаменах им не было нужды. Кроме того, отдельные учащиеся получали высокий балл, даже когда на занятиях не присутствовали и не делали домашнее задание. Администрацию колледжа обязали устранить нарушения.

В связи с этим случаем, было предложено изменить законы Казахстана, чтобы повторение подобных фактов не имело место. Ранее появилась информация, что ряд местных колледжей занимался незаконной продажей дубликатов дипломов за 1500 тенге (280 рублей).