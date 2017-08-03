В Швейцарии «Бэтмен» на бэтмобиле врезался в пьяного водителя

Инцидент произошел на одной из трасс Швейцарии, когда отец с сыном отправились в поездку на своём бэтмобиле. Неожиданно для водителя на встречу ему появился автомобиль, избежать столкновения с которым не удалось.

54-летний Андрэ отправился вместе со своим 16-летний сыном в поездку на модифицированном гоночном болиде, который выглядел как бэтмобиль. Однако на трассе около поселения Эрлинсбах навстречу «Бэтмену» выехал автомобиль. Избежать столкновения не удалось из-за того, что водитель второго транспортного средства ехал не по той стороне дороги. Стоит отметить, что стоимость бэтмобибиля составляла около 13 миллионов рублей.

Андрэ отметил, что, несмотря на то, что ему жаль автомобиль, главным для него остаётся жизнь и здоровье его сына, который при столкновении не пострадал. Возможно избежать серьезных травм удалось благодаря специфической форме автомобиля.

Полиция выяснила, что водитель, выехавший на встречную полосу, был пьяным, из-за чего его лишат водительских прав. Однако он уверяет, что оказался не на той стороне дороге случайно, когда отвлёкся на детей.