22-летняя девушка рассказала, зачем вызвала менопаузу

22-летняя Кэти Джонстон долгое время страдала от тяжелых симптомов, не понимая их причину. Однако узнав диагноз, девушка решилась вызвать менопаузу.

Начиная с совершеннолетия, Кэти не могла понять причину своих ужасных симптомов: нервозности, мигрени, рвоты, сильных болей в животе. По словам девушки, они сопровождали ее круглосуточно, а врачи думали о том, что она симулирует, но во время очередного обследования ей диагностировали тяжелую форму эндометриоза. Это гинекологическое заболевание, когда клетки внутреннего слоя матки закрепляются на других органах. Это приводит к их воспалению, так как раз в месяц чужие клетки начинают кровоточить. Все это вызывает симптомы, от которых страдала Кэти и не смогла избавиться даже с помощью операции.

Тогда она приняла тяжелое решение – искусственно вызвать менопаузу. Отсутствие гормонов успокоило бы чувствительные к ним клетки. Девушка рассказала, что не жалеет о жизни 50-летней и советует другим больным не мучить себя и принять сложное решение.