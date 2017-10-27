Тайваньская компания Foxconn откроет штаб-квартиру в США

Компания выбрала для расширения своих полномочий североамериканский штат. Ожидается также увеличение количества сотрудников компании.

Тайваньская компания собирается открыть штаб-квартиру в Милуоке, штат Висконсин. Здание из семи этажей Foxconn приобрёл у Northwestern Mutual. Компания набирает 500 сотрудников, в которые будут входить и студенты Университета Висконсина в Милуоки. Таким образом штат работников обогатится новыми и перспективными молодыми людьми, подающими большие надежды. США как площадка для создания штаб-квартиры подходит компании, потому что государство выделит крупную сумму в виде 3 миллиардов долларов. Эти деньги будут предоставляться в течение 15 лет. Такое вложение способствует усовершенствованию американских технологий.

Кооперативная программа берёт под ответственность стажировку студентов технических специальностей. Их отправят ещё до окончания учёбы в университете в тайваньский Христианский университет Чунь Юань. Программа начинается осенью, которую будут проходить пять человек в Висконсине. В феврале следующего года они отправятся на Тайвань. Студенты, добившиеся больших успехов, смогут стать сотрудниками Foxconn раньше, чем закончится их учёба. Компания ожидает налаживания связей и с другими высшими учебными заведениями Северной Америки, чтобы брать к себе на работу студентов.