Беременная сестра Кейт Миддлтон очаровала внешним видом в Лондоне

Беременная сестра Кейт Миддлтон Пиппа очаровала поклонников внешним видом, когда появилась в Лондоне, чтобы отдать дань уважения спортсменам, которые соревновались на Паралимпийских зимних играх.

Пиппа Миддлтон, которая беременна первенцем, присоединилась к гостям на благотворительном мероприятии в Лондоне в честь участников зимних Паралимпийских игр. Младшая сестра Кейт появилась на мероприятии в очаровательном костюме для беременных от модного бренда Tephi, дополнив образ белым блейзером и туфлями-лодочками.

Стоит отметить, что Пиппа Миддлтон стала приглашенной гостей Unability Snowsport UK, где рассказала, как она глубоко тронута людьми, которые с физическими недостатками достигают невероятных высот в спорте.