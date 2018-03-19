Супруга принца Гарри после критики хейтеров изменила форму бровей

Супруга принца Гарри Меган Маркл всегда славилась своими густыми бровями. Однако хейтеры неоднократно критиковали девушку за нестильные брови, которые только портили лицо Маркл. Недавно Меган послушала хейтеров и решилась сменить форму бровей.

Личный бровист герцогини Сассекской Черрил Рили сообщила, что недавно Меган Маркл позволила себе отойти от прежнего образа и кардинально изменить форму бровей. Сообщается, что на королевский скачках, которые прошли 19 июня, Меган уже блистала с новыми бровями. Черрил Рили почеркнула, что Маркл всегда прислушивалась ко мнению поклонников, даже когда работала актрисой.

Для нового образа герцогини специалист постаралась сделать форму бровей максимально ровную, а также убрала лишний объем и высветлила волоски. Сообщается, что теперь брови Меган Маркл можно сравнить с идеальными бровями Одри Хепберн.