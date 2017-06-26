Жокей, который поцеловал руку Меган Маркл, заплатил крупный штраф

При встрече, Франки Деттори не удержался, чтобы поприветствовать принцессу. Этот день влетел ему в копеечку и ознаменовался неодобрением со стороны принца.

Внук королевы Елизаветы II и его жена Меган, получившие титул герцога и герцогини, публично появились на скачках Royal Ascot. Жокей, который поцеловал при встрече руку Меган Маркл, позже пожалел об этом. Принц Гарри в возмущении одарил мужчину неодобрительным взглядом. Герцогиня Сассекская же не проявила недружелюбие и не придала этому большого значения. Позже её муж лишь пригрозил пальцем жокею с улыбкой на губах.

Однако вершник всё-таки заплатил крупный штраф в этот день. Оказалось, что он неправильно использовал кнут для верховой езды. Сумма составляет 4300 фунтов стерлингов. Никаких правил приветствия при встрече с членами королевской семьи в уставе на официальном сайте не написано.