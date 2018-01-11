Эмма Уотсон поцеловалась с бойфрендом, доказав влюблённость в него

Эмма Уотсон доказывает, что все слухи о ее расставании с Кордом Оверстритом – это просто слухи. В Лос-Анджелесе фотографы сняли, как пара страстно целуется прямо посреди оживленной улицы.

В апреле сообщалось, что Эмма рассталась со своим бойфренда после того, как они были 6 месяцев вместе. Как стало известно, 28-летняя актриса серии фильмов о Гарри Поттере занималась шопингом в Лос-Анджелесе. Фотографы «словили» пару возле трейлера Airstream, когда они целовалась. Как комментируют пользователи Сети, Эмма выглядит влюбленной, и не похоже, что она собирается расстаться со звездой сериала «Хор».

Напомним, что Эмма Уотсон и Корд Оверстрит встречались более полугода, прежде чем появились слухи об их ссоре. Пара не делала официальных заявлений ни когда начала встречаться, ни после скандала. Каждый раз поклонники вынуждены узнавать о новом повороте романа Эммы Уотсон только по ее поведению.