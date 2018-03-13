Британские школьники оказались толще американских

Министр здравоохранения Великобритании Джереми Хант признался, что школьники страны оказались еще толще, чем американские. Как сообщают медики, тенденция только ухудшается и скоро побьет все антирекорды.

Согласно статистике, при поступлении в школу ожирением страдает только каждый десятый ребенок. Но при окончании лишним весом обладает каждый пятый. При таком быстром темпе ожирение среди детей и подростков может стать нормой, как это случилось в США. К 2030 коду британские медики ожидают увидеть три четверти мужчин и две трети женщин с избыточным весом.

Такие показатели означают, что Британия заняла третье место в Европе и обогнала Америку по показателям детского ожирения, что заставило британское правительство принять ряд мер. Министр Хант сказал, что его цель повысить уровень самосознание детей и дать понять родителям, что они несут за них ответственность. Кроме того, необходимо решить проблему с сидячим образом жизни большинства школьников и популяризацией нездоровой пищи.