Принц Гарри без супруги Меган Маркл отправился в Африку

Долгое время СМИ утверждали, что молодожены принц Гарри и Меган Маркл отправятся в свое свадебное путешествие в Африку. Однако принц Гарри поехал один в путешествие, чем ещё больше подогрел слухи о ссоре с Меган Маркл.

Принц Гарри с благотворительной миссией отправился в Африку, где открыл детскую школу на территории государство Лесото, которое расположено на юге Африки. Принц прибыл на континент в одиночестве, хотя ранее сообщалось, что его будет сопровождать новоиспеченная супруга Меган Маркл.

Сообщается, что герцогиня Сассекская осталась в Лондоне, в то время, как её муж выполняет долг королевской семьи. На новых фотографиях принц Гарри выглядит расслабленным, когда встречается с местными детьми в африканском детском центре Фелисанонг.