Принц Уильям повторил детское фото своей супруги Кейт Миддлтон

Принц Уильям на данный момент путешествует по Ближнему Востоку и недавно он посетил место, которое очень значимо для его супруги Кейт Миддлтон. Именно на данной местности Уильям повторил детский снимок герцогини Кембриджской.

Наследник британского престола принц Уильям посетил город Джараш, в котором ещё в юные годы также была и его супруга Кейт Миддлтон. Тогда Кейт вместе со своим отцом и сестрой Пиппой сделали снимок на фоне древних развалин. Сейчас этот снимок является местной достопримечательностью и его можно увидеть в входа в развалины.

На этот раз Уильям решил повторить снимок супруги и также сделать кадр в Джараше. Сообщается, что сама герцогиня Кембриджская не смогла снова посетить данный город, так как заботится о новорожденном малыше.