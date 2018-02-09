В Британии репетитор по исламоведению изнасиловал девочку прямо у неё дома

В момент надругательства в доме были и отец с матерью, и друзья девочки, однако они ничего не заподозрили.

Правда открылась, когда позже 8-летняя британка сама всё рассказала матери, пожаловавшись на сильную боль. Нападение на ребёнка произошло во время урока по исламоведению. 44-летний репетитор заставил девочку молчать во время насильного полового акта, потому сначала никто ничего не услышал. В дальнейшем его арестовали и судили.

В ходе расследования оказалось, что бывший репетитор являлся беженцем из Судана. Его правозащитник пытался доказать, что клиент никогда бы не причинил вреда ребёнку, однако прокурор настаивал – обвиняемый даже на суде не пытался ни в чём раскаяться. В итоге, он получил 5 лет тюрьмы с запретом в дальнейшем преподавать исламоведение где-либо.