Кошка героически спасла хозяйку из горящей квартиры

Чёрную кошку признали героем после спасения жизни хозяйки. Животное начало лизать лицо женщины, чтобы разбудить её и вывести из горящей квартиры.

48-летняя Шарон Кейн крепко спала, когда у её соседей снизу всколыхнул пожар, который перекинулся на всё многоквартирное здание. По кошачьим меркам Принцу Оззи уже 60 лет, но животное не растерялось и начало будить хозяйку, когда клубы чёрного дыма заполонили помещение. Благодаря усилиям кошки Шарон проснулась, открыла все окна и подала пожарным знак, что в квартире есть люди. Аварийные службы справились с пожаром и спасли женщину, однако потребовали её госпитализации из-за воздействия вредного дыма.

Принца Оззи номинировали на Национальную кошачью премию Cat Awards в категории «Кот-герой». Шарон Кейн призналась, что обязана кошке жизнью, ведь принимала сильнодействующие препараты из-за болей в сердце, действующие как снотворное. «Если бы не Оззи, меня бы тут не было», - комментирует спасение хозяйка. Национальная кошачья премия Cat Awards, возглавляемая крупнейшей благотворительной организацией Великобритании, является ежегодным празднованием реальных историй о героизме, лояльности и общении в кошачьем мире. Если Принц Оззи одержит победу в категории, то сможет претендовать на звание Национальной кошки года.