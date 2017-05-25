Сталкер показал, как «живёт» заброшенный посёлок около Фукусимы после взрыва АЭС

В 2011 году посёлок Намиэ, находящийся в префектуре Фукусимы, подвергся природному катаклизму. Цунами и землетрясение привели к взрыву на АЭС Фукусима-1 и лишили более 200 тысяч человек дома. Сталкер уверяет, что Чернобыль – «цветущий» город в сравнении с Намиэ.

Посёлок долгое время был закрыт для посещений из-за высокого уровня радиации. Сегодня там существует три зоны: закрытая красная, открытая в дневное время оранжевая и открытая всегда зелёная. В каждой зоне постоянно работают люди, зачастую занимаясь сносом зданий.

Первым, что увидел сталкер Боб Тиссен из Нидерландов, стал магазин видеоигр. Игровых консолей и самих игр в нём было примерно на 100 тысяч долларов, и с момента аварии на АЭС всё осталось нетронутым, как и в других зданиях Намиэ. Сталкер также побывал в украинском Чернобыле, каждый метр которого уже был сфотографирован, и признался, что японский посёлок произвёл на него сильнейшее впечатление безысходности и мизерности человеческих судеб перед «мирным атомом».