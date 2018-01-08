В США обнаружили женщину, которая питается игуанами

«Защитить растения и животный мир» от вездесущих игуан Южной Флориды взяла на себя ответственность женщина по имени Бриттани Питерс. Охотница не видит ничего страшного в своих поступках, а её действия поощряет власть.

Жители южной части штата действительно часто жалуются на портящих их жизнь игуан. Согласно законодательству Флориды, убийство игуан и их последующее употребление не карается законом, если оно было совершено гуманным способом. Американка воспользовалась этим шансом, чтобы сэкономить на покупке куриного филе.

Именно на это мясо похоже мясо игуаны, пишет женщина в Facebook, где часто делится своим опытом. Охотиться на игуан она предпочитает с воздушным пистолетом-распылителем, а употребляет богатую белком игуану в бурито с авокадо, сметаной, луком и сальсой. Однако National Geographic настаивает на важности сохранения популяции игуан: в некоторых странах эти ящерицы считаются вымирающим видом.