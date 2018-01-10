Новый член королевской семьи Меган Маркл доказала, что станет прекрасной матерью и готова к предстоящей беременности. Об этом передают зарубежные СМИ.

36-летнюю Меган Маркл папарацци заметили на Audi Polo, куда герцогиня прибыла, чтобы поддержать своего супруга принца Гарри. После мероприятия Меган уделила время маленькой девочки, чем и вызвала восторг у публики. Для общения с ребенком Маркл наклонилась, чтобы быть на той же высоте, что и маленькая девочка.

Психологи назвали это очень правильным подходом и в целом заявили, что Меган станет прекрасной матерью. В беседе с журналистами Меган Маркл неоднократно говорила, что давно хочет стать матерью и уже готова забеременеть. Принц Гарри также заявил, что прибавление в их семье стоит ожидать в ближайшем будущем.