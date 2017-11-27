Поклонники были шокированы, когда узнали, как супруг мило называет Елизавету II

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп шокировал поклонников, когда те узнали, как он мило называет свою знатную жену. Об этом сообщают британские СМИ.

У монарха Елизаветы II существует множество званий. Она королева Великобритании, заботливая мать, любящая супруга, строгая бабушка и даже прабабушка для детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Однако больше всего поклонников удивило прозвище королевы, которым многие годы её называет супруг принц Филипп. Стало известно, что Елизавета II для своего мужа – «Капуста».

Именно так ласково зовет Филипп свою жену, с которой в браке с 1947 года. Внуки королевы принцы Гарри и Уильям называют Елизавету II просто - бабушка.