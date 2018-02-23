Bank of America вернул украденные деньги старейшему человеку США

112-летний Ричард Овертон стал жертвой хитроумной схемы мошенников, которые вывели с его личного счёта сотни тысяч долларов.

Ричард Овертон является не только старейшим человеком в США, но и проверенным ветераном Второй мировой войны. Его руку в знак признательности однажды пожал Барак Обама, а за заслуги он получает «особенную» финансовую помощь от государства. Пропажу средств с банковского счёта заметили родственники долгожителя. Двоюродный брат ветерана Вольма Овертон говорит, что новость стала шоком для всей семьи.

С момента появления счёта в 2016 году сумма на нём приумножилась до 320 тысяч долларов. Мошенники, покушавшиеся на сбережения старика, неизвестным пока образом завладели номером его социального страхования, благодаря которому создали новый счёт, и сделали семь выводов средств до того, как удалось заметить их исчезновение. Репутация старейшего человека США помогла Ричарду Овертону вернуть деньги при помощи Bank of America. Преступников пока разыскивают.