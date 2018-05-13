В Канаде внезапно появился НЛО и напугал местных жителей

На территории Канады в провинции Онтарио местные жители были напуганы после того, как внезапно стали свидетелями настоящего НЛО. Видео с происшествия уже появилось в Сети.

Сообщается, что 4 июля 2018 года рано утром в Онтарио появился в небе огромный НЛО, который не пытался скрыться от глаз людей. Загадочный объект очевидцы описывали, как «звездный свет, движущийся по небу». Видео вызвало ажиотаж в Сети и сейчас привлек внимание уфологов.

Специалисты стали предполагать, что пришельцы специально ждали восхода солнца, чтобы подзарядить свои летающие аппараты от солнечного света. Нашлись также и критики, которые заявили, что на видео коптер или дрон.