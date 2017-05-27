Сотни рыб спасли в Великобритании от смерти в высохшей реке

Великобритания столкнулась с аномальной жарой впервые с 1976 года. Это стало проблемой не только для людей, но и для животных, которые не всегда могут спастись от погодных явлений.

Высокая температура стала причиной того, что река Тим, расположенная в Великобритании, практически высохла. Причем резкие изменения в уровне воды произошли за небольшой промежуток времени, что стало неожиданностью для местных жителей. Но состояние реки куда пагубней отразилось на рыбах, которые должны были умереть на пересохшем дне.

Но специалисты из Агентства по охране природе приняли меры, которые продолжались около недели. Благодаря своевременным действиям специалистов удалось спасти несколько сотен рыб, представленных в основном лососем и форелью.

Метеорологи отмечают, что температура будет продолжать повышаться, к чему все должны оказаться готовы. В противном случае непривыкшие к жаре люди рискуют получить тепловой удар, что может стать причиной более серьезных проблем со здоровьем.