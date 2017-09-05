В Беларуси женщина родила прямо на перрона автовокзала

В городе Барановичи в Беларуси женщина устроила настоящий переполох на местном автовокзале.

Как сообщают очевидцы, инцидент произошёл 6 июля примерно в 18:00. Женщина зашла на вокзал в сопровождении 12-летнего сына, как у неё начались роды. Скорая помощь не успела приехать, так как всё происходило очень быстро. Прохожим и работникам автовокзала пришлось брать дело в свои руки. Две женщины пережали ребёнку пуповину прямо на перроне, а новорождённую девочку запеленали в кофту, которую принесли работники автовокзала. В Сети удивляются, как много может сделать обычный служащий. Сообщается, что это третьи роды женщины.

Пользователи шутят, что теперь малышке должны обеспечивать бесплатный проезд, ведь она буквально обрела жизнь на автодорожном вокзале. Например, одна из авиакомпаний пообещала бесплатно предоставлять свои услуги по перевозке тем, кто родиться на борту их самолёта.