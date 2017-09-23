В Англии взорвавшийся вейп чуть не оставил мужчину без ноги и гениталий

В Англии 46-летний отец 6 детей решил позаботиться о своём здоровье и бросить курить. Но переход на электронные сигареты чуть не обернулся для мужчины серьезными последствиями.

В начале рабочего дня Джейсон Курми убрал свой вейп в карман джинсов и начал работу. После этого он заметил, что электронное устройство нагревается, но не предал происходящему значения. Спустя короткий промежуток произошел взрыв, который серьезно повредил его ногу. Коллеги помогли Джейсону потушить воспламенившиеся брюки, после чего позвонили в скорую помощь.

В результате взрыва у мужчины пострадал довольно большой участок кожи, а сама нога оказалась повреждена осколками устройства. Курми отметил, что взрыв мог оставить его без ноги и гениталий, если бы он носил более узкие брюки. Кроме этого, Джейсон уверен, что случись подобное в общественном транспорте, это стало бы поводом для паники среди очевидцев. На данный момент мужчина чувствует себя хорошо, хоть передвижение даётся ему с большим трудом.