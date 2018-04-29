Польский оппозиционер, критикующий власть за понижение пенсионного возраста, прославился благодаря коту

Ежи Таргальский, известный в Польше академик, учёный-политолог и антикоммунистический оппозиционер, стал новым интернет-мемом.

Прославиться академику помогла его любовь к котам. У учёного их несколько, но только один из них настойчиво ищет популярность. Казус произошёл во время интервью, которое Таргальский давал датскому телеканалу. Во время интервью его любимец Лисио удобно расположился на столе около академика, но когда питомец заскучал, то попытался обратить на себя внимание хозяина.

Лисио лихо запрыгнул на плечи академика и принялся тереться и лизать ухо мужчины. Однако это не подействовало – на лице Таргальского не дрогнула ни одна мышца. Тогда Лисио закрыл глаза хозяина хвостом, но и это не смутило оппозиционера. Частые зрители польского канала Republika уже знакомы с Лисио, поскольку он часто появляется в интервью Таргальского. Каналу из Дании Ежи Таргальский объяснял свою критическую точку зрения на новую реформу: понижение пенсионного возраста для судей с 70 до 65 лет.