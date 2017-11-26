Здоровый мужчина умер от рака, который перепутали с пищевым отравлением

Трагическая история с врачебной ошибкой произошла в Великобритании с 31-летним мужчиной по имени Алан. Он и его жена проводили восьмой день своего медового месяца, когда Алана с сильными болями в животе доставили в местную клинику.

Как рассказывает семья погибшего, Алан был абсолютно здоровым человеком и редко жаловался на здоровье. Его единственной серьёзной проблемой была доброкачественная опухоль головного мозга, которая не доставляла ему проблем. Новоиспечённая супруга Алана рассказала, что накануне они ужинали в ресторане, когда её муж стал бледнеть и слабнуть на глазах.

Тогда пара посчитала, что мужчина просто отравился, но к рассвету его состояние ухудшилось. Уже к 8 часам утра Алану провели все необходимые анализы, когда обнаружилось, что мужчина умирает от рака лёгких. По словам вдовы, всё произошло очень быстро. Вскрытие показало, что метастазы были и в печени Алана. Семья винит в произошедшем медиков, которые не смогли определить у мужчины рак лёгких.