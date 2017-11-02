Великобритания сделала новые визы для индийских ученых и исследователей

Теперь лучшие умы Индии смогут оставаться в стране на период до двух лет. Новая виза затронет также жителей других стран.

Великобритания запустила новую визу, открытую для зарубежных стран, в том числе и Индии, в рамках которой планируется стимулировать исследовательский сектор страны. Новая виза добавляется к уже существующему маршруту 5-го уровня, где приезжий получает звание временного работника. Виза вступила в действие с 6 июля и позволила гражданам всех стран за пределами ЕС проживать и работать в Великобритании в течение двух лет. Кроме того, UK Research and Innovation вместе с 12 исследовательскими организациями смогут напрямую финансировать высококвалифицированных специалистов для работы и обучения.

Кэролайн Нокс, британский иммиграционный министр, заявил, что Британия является мировым лидером в области технологий и инноваций, поэтому может создать платформу для обучения исследователей и ученых. Кроме того, наука делает существенный вклад в развитие экономики и общества, поэтому всегда буде т приветствоваться в Великобритании.