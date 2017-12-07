Мать троих детей и одна из самых популярных и влиятельных женщин США Ким Кардашьян хочет освободить из тюрьмы ещё 15 женщин. Сообщается, что недавно знаменитость посетила женскую тюрьму в рамках своей программы по защите осуждённых.

Ким Кардашьян проинформировала, что вдохновлена на борьбу против несправедливой тюремной системы. Знаменитость заявила, что будет просить американского президента пересмотреть решение суда о заключении ещё 15 женщин. Кардашьян надеется, что и в этот раз ей удастся убедить президента.

Напомним, что ранее Ким Кардашьян-Уэст своими усилиями уговорила Дональда Трампа в оказании помощи в освобождении Алисы Мари Джонсон, которая вышла на свободу в прошлом месяце. Теперь светская львица хочет помощь и другим осужденным, что оказались за решеткой неправомерно.