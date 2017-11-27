Принцессы Евгения и Беатрис стали копировать стиль Меган Маркл

Британские принцессы и внучки королевы Елизаветы Евгения и Беатрис стали копировать стиль нового члена семьи Меган Маркл. Девушек неоднократно ловили на «воровстве» образов Маркл.

Принцессы Евгения и Беатрис никогда не отличались оригинальным стилем или утончённым вкусом. Теперь, когда в их семье появилась стильная Меган Маркл, девушка сразу же стали подражать бывшей актрисе. Недавно Евгению увидели в легком платье с цветочным принтом, который очень напомнил наряд Меган Маркл.

Также поклонники вспомнили, что принцесса Беатрис ранее появлялась в сером пальто, который напомнил образ супруги принца Гарри. В свою очередь, Меган очень часто копирует стиль Кейт Миддлтон, которая в королевской семье живет уже семь лет.