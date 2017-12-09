Толерантность: В Британии угрожавший убийством чернокожему полицейский продолжает работать

Случай произошёл в августе 2017 года, когда в Сети распространилось видео вторжения констеблей в дом чернокожего мужчины. После почти года разбирательств полицейский, отпустивший расистскую шутку, продолжает нести службу.

Как сообщают британский СМИ, чернокожий мужчина долго не впускал в свой дом полицию. Во время выяснения причины такого поведения один из правоохранителей, который так и не был назван, сказал: «Если бы у меня был пистолет, тебя бы я застрелил первым». Резкие слова так и остались словами, поскольку патрули Великобритании по закону не вооружаются.

Немного ранее этот же полицейский обратился к чернокожему мужчине с вопросом, пожалуется ли он на констеблей из-за их поведения в организацию «Black Lives Matter», призванную защищать безоружных чернокожих от своеволия полиции. Такие шутки с расистским подтекстом оскорбили мужчину, однако его жалобы не были приняты во внимание должным образом. Нетолерантный констебль, грозившийся убить человека, хоть и отстранён от прямых обязанностей, но продолжает нести службу в британской полиции.