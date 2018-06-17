Известная женщина-трансгендер заявила, что опасается за свою жизнь

Известная женщина-трансгендер в Великобритании Джуно Доусон, которая является талантливой писательницей, недавно сделала шокирующее признание. Как оказалось, Доусон боится, что на неё нападет группа мужчин, которые даже могут совершить убийство.

Британская писательница Джуно Доусон, которая является одной из самых известных женщин-трансгендеров, сказала, что она всегда живет в страхе, так как опасается за свою жизнь. Писательница и журналистка буквально боится выйди из дома, так как боится мужчин, которые могут причинить ей вред. Джуно рассказала, что ей неоднократно поступали угрозы, поэтому у неё есть повод для переживаний.

Напомним, что Джуно Доусон родилась и выросла в Великобритании. Трангендер является автором множества научно-популярных книг по проблемам ЛГБТ и психическому здоровью.