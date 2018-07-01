Свинью, не угадавшую победу Англии в матче против Хорватии, подадут на стол

Животное предсказало, что в полуфинале выиграют английские футболисты, но за дополнительное время соперники смогли их обойти – два гола против одного.

Свинья по имени Маркус прогнозировала итоги матчей в ЧМ-2018, выбирая яблоки с тем или иным флагом. Однако, когда утром во вторник животному приглянулись фрукты с флагом Великобритании, это стало для него приговором. Раньше свинья не ошибалась и всегда угадывала, так что её считали очень хорошим предсказателем.

Однако последний прогноз определил неверные итоги матча. Потому недовольные английские футбольные фанаты поддержали в Сети идею приготовить животное, которое всех подвело. Один комментатор собрался съесть как минимум бутерброд с мясом этой свиньи, а другие отметили, что их бы устроило любое блюдо, которое подадут на стол.