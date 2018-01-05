Не спящая пять дней британка начала верить в атаку террористов и Третью мировую войну

По словам 39-летней женщины, она видела во всём признаки гибели, и её пугали даже мелочи.

Жительница Западного Йоркшира в Британии написала книгу, в которой рассказала о своём опыте – какие ощущения испытывает человек, который почти не спит несколько дней. Это пришлось ей испытать из-за заботы о больной подруге. Всё началось с того, что британка смотрела талант-шоу, где участник выполнял опасный трюк. Ещё до окончания номера женщине показалось, что человек перестал дышать. После этого, зайдя в Сеть и прочтя новости о Сирии, британка восприняла их, как начало Третьей мировой войны. Женщина проживала в горном районе, и там часто бывали туристы с большими рюкзаками, проходящие по улице мимо его дома.

Однако после 5 дней без сна они показались британке террористами, приближающимися к жилищу, чтобы его атаковать. Увидя в руке у отца нож для нарезки хлеба, она подумала, что он хочет кому-то причинить им вред, а мать показалась женщине человеком с болезнью Альцгеймера. Ей хотелось спрятаться ото всех и никого не видеть. Вера в плохое закончилась только после 10-дневного курса лечения в психиатрической клинике, который включал в себя и длительный сон.