Британскую телеведущую загнобили за несогласие называть сексуальную зависимость психическим расстройством

Ранее Всемирная организация здравоохранения опубликовала заявление, в котором сексуальная зависимость была отнесена к категории психических расстройств, которые требуют лечения, равносильного лечению пищевого расстройства и других заболеваний.

Однако не все жители развитых государств спешат соглашаться с экспертами. Например, одна из самых успешных ведущих британского шоу «Loose Women» Кэрол МакГиффин осмелилась поспорить с решением специалистов ВОЗ. Женщина в эфире программы заявила, что зависимость от секса может быть побеждена самостоятельно, без финансирования лечения правительством.

Ведущая сказала, что в психиатрии существуют куда более серьёзные заболевания, которые до сих пор не умеют лечить. А деньги, которые государство будет тратить на борьбу с сексуальной зависимостью, можно направить на лечение смертельно больных детей. После такого смелого заявления на МакГиффин «набросились» пользователи Twitter. В соцсети они загнобили женщину за высказывания на шоу и обвинили её в том, что она ставит одни интересы выше других, тогда как любая проблема требует медицинской помощи, а слова медийной личности могут негативно сказаться на терапевтическом процессе зависимых людей.