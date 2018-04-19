36-летняя Бритни Спирс шокировала фанатов вызывающим костюмом на концерте

Поп-певица перед тем как отправиться в тур в Великобританию, дала невероятный концерт в Национальной Гавани, США. Исполнять свои песни Бритни Спирс решила в красном бюстгальтере и полупрозрачном белье.

Бритни Спирс выбрала вызывающие костюмы для своих номеров и таким поступков шокировала фанатов, которые посетили концерт. Например, во время исполнения песни «Freakshow» из альбома «Blackout» на 36-летней певице был красный бюстгальтер из страз, а также колготы в крупную сетку, которые переходили в обтягивающие штаны. Но больше всего фанатов удивило то, что Бритни Спирс во время пения размахивала хлыстом.

На следующей песне певица предстала в аналогичном костюме, но сделанном в серебристых тонах. В этот рез Бритни Спирс решила удивлять танцами, смотря на которые, зрители были восхищены и смущены.

Многие задаются вопросом, будут ли все 11 концертов в Северной Америке такими же зажигательными и эксцентричными. Кроме того, фанаты интересуются, чем Бритни Спирс планирует удивлять поклонников в Великобритании, ведь после шоу с хлыстом это будет очень трудно.