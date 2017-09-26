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В Беларуси мужчина под фейковыми аккаунтами красивых девушек выманил 52 тысячи рублей

Сегодня, 17:35

В Беларуси идет дело против 24-летнего Александра, который в течение нескольких лет зарабатывал в «ВКонтакте», выдавая себя за девушку. От его мошенничества пострадало 63 мужчины.

Мужчина создал множество фейковых аккаунтов с женскими именами и чужими фотографиями. Он знакомился с мужчинами, а также оставлял сообщения в группах, где просил помощи. Все «девушки» выдумывали разные причины, зачем им нужны деньги от новых знакомых. Одни рассказывали о том, что их маме и сестре нужны лекарства, другим надо было доехать до города, пополнить счет мобильного телефона, погасить долги и похоронить близких. Все истории красивых девушек вызывали жалость, поэтому мужчины, не думая, помогали. Некоторые пересылали маленькие суммы, около 30 рублей, зато другие переводили по 500 долларов.
В суд для дачи показаний было вызвано 20 потерпевших. Среди них были не только свободные, но и женатые мужчины. В основном жертвы мошенничества не собираются подавать иск о возврате средств, однако те, кто «попал» на крупные суммы, хотят возмещения ущерба общей сложностью на 52 тысячи рублей. Автору оригинального способа заработка грозит до 10 лет лишения свободы.

Попова Дарья
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