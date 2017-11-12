В Индонезии гей-пару публично отстегали батогами на глазах у сотен людей

Жестоко нарушая внутренние законы страны индонезийские «палачи» исполнили публичное избиение двух мужчин за их нетрадиционные сексуальные предпочтения, пока толпа призывала их бить сильнее.

Двое мужчин были арестованы четырьмя месяцами ранее вместе с другими нарушителями порядка – продавцами алкоголя и людьми, которые публично выражали свои романтические чувства, что запрещено в Индонезии так же, как и однополые отношения. Однако только гей-пару вывели на публичную порку. Мужчинам досталось по 86 ударов батогом.

«Казнь» происходила недалеко от молитвенного места мечети Баитуррахима в провинции Ачех. Гей-пару долгое время преследовали местные радикалы за то, что их гомосексуальные отношения, которые тщательно скрывались, противоречили законам Шариата. Местные власти не посчитали публичное избиение нарушением внутренних юридических законов, которые запрещают порку на глазах у сотен людей, поскольку инструкции по исполнению наказания внутри тюрьмы законодательными органами ещё не были подготовлены.